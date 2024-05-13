Выставку «АиФ», посвященную русским инженерам, открыли в Музее Вооруженных сил РФ | 360°

Культура 13 мая 2024, 16:42 Выставку «АиФ», посвященную русским инженерам, открыли в Музее Вооруженных сил РФ

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Выставка «Русские конструкторы», которую подготовила редакция «АиФ», накануне открылась в Музее Вооруженных сил РФ. На ней представлены публикации с изобретениями отечественных ученых и инженеров, написал сайт «Аргументы и факты».

Некоторые разработки российских конструкторов, такие как штурмовик Ил-2 или комплекс «Авангард», давно стали легендами. По словам редактора отдела культуры «АиФ» Юлии Шигаревой, данная экспозиция станет своеобразным «первым томом» в энциклопедии русских гениев.

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Выставка продлится до конца мая. Вход свободный.