Выставка скульптур «Народности России» открылась в Ротонде Мариинского дворца

Жителям и гостям Северной столицы представили выставку скульптур «Народности России». Открытие приурочили ко Дню народного единства, 280-летию Императорского фарфорового завода и 30-летию Заксобрания Петербурга, сообщил « Питер ТВ ».

Экспозицию, которая призвана поддержать культуру национального понимания и уважения, можно увидеть в Ротонде Мариинского дворца. Авторы выставки хотели продемонстрировать уважение к этнокультурному разнообразию.

Уникальная коллекция фарфоровых фигурок отражает культурное и этническое богатство РФ. Национальная идентичность проявляется через одежду, занятия и особенности внешнего вида статуй.