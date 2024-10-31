Ura.ru: главные актеры сериала «Невский» смогли сделать проект еще более популярным

В криминальном триллере «Невский», который впервые вышел на телеэкраны в 2016 году, главные роли достались актерам Антону Васильеву, Андрею Гульневу, Сергею Кошонину, Дмитрию Паламарчуку и другим. Ura.ru приводит интересные факты из жизни артистов, которые, на взгляд многих профессионалов в киноиндустрии, сделали проект еще более популярным.

Так, Антон Васильев, сыгравший в сериале Павла Семенова, известен тем, что умеет создавать на экране сложные и неоднозначные образы. Кроме актерской деятельности, он занимается озвучиванием фильмов и компьютерных игр.

Актер Андрей Гульнев, исполнивший роль Андрея Михайлова, ранее играл в «Ментовской саге». Вместе с женой Валентиной Лебедевой он воспитывает детей-двойняшек.

Сергей Кошонин, известный по роли Геннадия Любимова, впервые дебютировал в Молодежном театре на Фонтанке. Он снимался в таких известных проектах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».