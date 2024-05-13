Темой «Разговоров о важном» стал 225-летний юбилей Александра Пушкина | 360°

13 мая 2024, 18:42
Темой «Разговоров о важном» стал 225-летний юбилей Александра Пушкина
Очередные «Разговоры о важном» посвятили 225-летней годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщила газета «Взгляд».
О том, как прошло его первое знакомство с творчеством великого русского поэта, рассказал актер Михаил Боярский. Артист подчеркнул, что произведения Пушкина остаются демонстрацией того, что слово можно превратить в мощное орудие выражения мыслей и эмоций.
Реклама
Как добавил RT, многие культурные ценности и богатство русского языка можно прочувствовать именно благодаря творчеству поэта.
Михаил Боярский
Реклама
Реклама