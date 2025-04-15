Режиссер Войтинский: отсутствие фильмов-боевиков в России объясняется культурным кодом

Причина того, что жанр боевиков в России не пользуется популярностью, кроется не только в отсутствии актеров, но и в культурном коде. Таким мнением поделился режиссер и продюсер Александр Войтинский в беседе с ИА НСН.
По его словам, российские актеры предпочитают «страдать» в кадре, нежели выполнять сложные трюки. Многие из них сопротивляются выполнению физических действий, рассказал Войтинский.
Режиссер также отметил положительные изменения: появление фильмов и сериалов про полицейских и бандитов. В культурном коде россиян прослеживается стереотип Емели, лежащего на печи, добавил собеседник сайта.
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