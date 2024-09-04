Работы о жизни и культуре Саратова представят на фестивале документального кино

В Саратове на фестивале «Саратовские страдания» будут представлены работы местных авторов о жизни и культуре города. К показу на мероприятии, которое пройдет 5–19 сентября, было одобрено 102 фильма, написал сайт «СарИнформ».

Как рассказала директор фестиваля Татьяна Зорина, всего было рассмотрено более двух тысяч заявок из 122 стран. В качестве концепции организаторы выбрали образ моста, отражающего отношения нового времени.

«Кино позволит показать, что на кухне у меня, а что у бразильца. Это попытка показать, как я живу и как строится моя жизнь», — сообщила Зорина.

В программу фестиваля включили кинокартину «Чапаев» и фильмы, посвященные творчеству Альфреда Шнитке.

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