Продюсер Коробка заявил, что музыкальная индустрия России находится в стадии переосмысления

В российской музыкальной индустрии пока еще не произошли изменения в качестве, она находится в стадии переосмысления. Об этом заявил продюсер известного песенного телешоу «Фабрика звезд» и педагог по вокалу Владимир Коробка, передала «Вечерняя Москва».
Он выразил уверенность в том, что со временем настоящее искусство будет более востребовано, отодвинув на задний план истории о зарабатывании денег на пороках и слабостях человека.
Говоря о западных песнях, Коробка отметил, что они не имеют поэзии. За рубежом, как правило, просто некий текс удачно ложится на эффектную канву. В России абсолютно другая традиция, отметил композитор.
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