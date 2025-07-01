Более 5 тысяч жителей Воскресенска стали участниками «Активного долголетия»
Губернаторская программа «Активное долголетие» действует в Воскресенске с 2019 года. Проект охватывает разные сферы — от спорта до творчества и искусства, его участниками стали уже более пяти тысяч жителей муниципалитета.
Подразделения при комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» открыты в разных микрорайонах города, а также в селах и деревнях. В основном занятия проводятся в домах культуры и спортивных комплексах. Для желающих разнообразить свою жизнь пенсионеров необходимо только желание и социальная карта. В программе могут участвовать женщины в возрасте от 55 лет и мужчин с 60 лет.
На занятиях пилатесом в центре «Воскресенский» всегда аншлаг. Участники программы «Активное долголетие» приходят на тренировки вовремя и в хорошем настроении.
«Они вообще молодцы. У них прекрасно все получается. Мы мягко подходим к тренировкам. У нас нет каких-то рамок, каждый занимается в меру своей возможности. Мы здесь учим чувствовать свое тело», — рассказала тренер по пилатесу Оксана Хлыстова.
Активные долголеты находят время для спорта даже летом, когда внуки приезжают на каникулы, а огород требует отдельного внимания. Потому что эти тренировки стали образом жизни.
Под чутким руководством хореографа центра искусство танца постигает 60 человек. Дамы серебряного возраста делают это не просто для себя, а участвуют и побеждают в международных конкурсах.
Участникам программы также доступны еженедельные экскурсии, разнообразные творческие активности, изучение английского и китайского языка, хоккей, скандинавская ходьба, сап-серфинг и еще много всего, чем можно заняться на пенсии. Поэтому для многих членов «Активного долголетия» жизнь на пенсии действительно только начинается.