Более 5 тысяч жителей Воскресенска стали участниками «Активного долголетия»

Губернаторская программа «Активное долголетие» действует в Воскресенске с 2019 года. Проект охватывает разные сферы — от спорта до творчества и искусства, его участниками стали уже более пяти тысяч жителей муниципалитета.

Подразделения при комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» открыты в разных микрорайонах города, а также в селах и деревнях. В основном занятия проводятся в домах культуры и спортивных комплексах. Для желающих разнообразить свою жизнь пенсионеров необходимо только желание и социальная карта. В программе могут участвовать женщины в возрасте от 55 лет и мужчин с 60 лет.

На занятиях пилатесом в центре «Воскресенский» всегда аншлаг. Участники программы «Активное долголетие» приходят на тренировки вовремя и в хорошем настроении.

«Они вообще молодцы. У них прекрасно все получается. Мы мягко подходим к тренировкам. У нас нет каких-то рамок, каждый занимается в меру своей возможности. Мы здесь учим чувствовать свое тело», — рассказала тренер по пилатесу Оксана Хлыстова.