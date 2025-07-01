Мужчина устроил поножовщину в офисе в Германии
Bild: житель Германии устроил поножовщину в офисе компании
Неизвестный молодой человек устроил поножовщину в офисном помещении в Германии. Об этом сообщило издание Bild.
ЧП произошло в здании энергоснабжающей компании Überlandwerke Rhön в немецком городе Мельрихштадт в федеральной земле Бавария.
«Один человек погиб в результате ножевого нападения в Мельрихштадте. Еще двое сотрудников получили серьезные ранения», — заявили журналисты.
По предварительным данным, напавшим с ножом оказался 21-летний житель Германии. Сотрудники полиции задержали его на месте. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму.