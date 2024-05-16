Писатель Арно: российскому кино не хватает фантастических экранизаций | 360°

Культура 16 мая 2024, 12:12 Писатель Арно: российскому кино не хватает фантастических экранизаций

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Писатель и директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно указал на нехватку фантастических экранизаций в российском кино. Такие проекты имели бы безусловный успех, заявил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, популярность жанра связана с желанием заглянуть в неизвестное будущее.

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«Фантазия человека безгранична на фоне того, что жизнь человека конкретна и ясна. Поэтому фантастика заинтересовывает людей, а особенно, конечно, молодежь», — пояснил специалист.

Он также предположил, что экранизации произведений братьев Стругацких могут завоевать любовь российского зрителя.