«Петербургский дневник»: Смольный поможет сохранить в городе мемориальные вещи писателя Бианки

В парке «Россия — моя история» состоялась встреча губернатора Северной столицы Александра Беглова с руководителями музеев. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Во время беседы была затронута тема закупки музейных предметов. Градоначальник заявил о решении возобновить финансирование на пополнение фондов культурных учреждений.

Благодаря таким мерам Петербургу удастся сохранить мемориальные вещи советского писателя-натуралиста Виталия Бианки. Их приобретет Государственный литературный музей «ХХ век».

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