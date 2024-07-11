«Петербургский дневник»: Смольный поможет сохранить в городе мемориальные вещи писателя Бианки
В парке «Россия — моя история» состоялась встреча губернатора Северной столицы Александра Беглова с руководителями музеев. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Во время беседы была затронута тема закупки музейных предметов. Градоначальник заявил о решении возобновить финансирование на пополнение фондов культурных учреждений.
Благодаря таким мерам Петербургу удастся сохранить мемориальные вещи советского писателя-натуралиста Виталия Бианки. Их приобретет Государственный литературный музей «ХХ век».
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