ОТР: историковедам удалось воссоздать первоначальный облик усадьбы Покровское-Стрешнево по фотографиям

В Москве завершается реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево — уникального памятника архитектуры XVIII–XIX веков. Как рассказала ОТР руководитель проекта по реставрации ансамбля усадьбы Ольга Джавадова, историковеды и москвоведы воссоздавали первоначальный облик главного здания по имеющимся фотографиям и заметкам.

Например, фигуры тритонов сохранились в удовлетворительном состоянии, однако из-за мелких сколов их пришлось демонтировать. Специалисты снимали слепок с хвоста, изготавливали силиконовую форму и заливали в нее материалы по технологии искусственного мрамора.

Также удалось восстановить роспись стен по сохранившимся историческим фотографиям. Эскизы разрабатывали в художественной мастерской в Петербурге. А воссоздать парковую территорию в ее первоначальном виде помогла фотографическая съемка 1838 года, сообщила Джавадова.