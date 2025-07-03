Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан», у которых есть местное гражданство, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в Telegram-канале информагентства.

Ранее МВД республики сообщало, что после обысков задержаны семеро журналистов, включая шеф-редактора Евгения Белоусова и главного редактора Игоря Картавых. После этого гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что на сегодня в Азербайджане нет условий для дальнейшей работы агентства.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что азербайджанская сторона пустит дипломатов к 13 задержанным в республике россиянам — не только к журналистам, но и к находящимся под стражей по обвинениям в киберпреступлениях и транзите наркотиков.