Участник СВО из Коломны прошел отбор в программу «Герои Подмосковья»

Житель Коломны Илья Ш., выпускник гвардейского высшего воздушно-десантного училища и участник специальной военной операции, успешно прошел отбор в программу «Герои Подмосковья». Ее курирует губернатор Андрей Воробьев .

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев отметил, что в регионе была проведена масштабная работа для поддержки военнослужащих, проявивших себя на передовой.

В программу отобраны 70 офицеров СВО с боевыми наградами, которые уже в сентябре начнут очно-заочное обучение. Лучшие из них получат предложения о трудоустройстве или войдут в кадровый резерв.

«Горжусь нашим земляком! Уверен, что все у него получится», — подчеркнул глава округа.

Во время встречи с Александром Гречищевым Илья Ш. вручил благодарственное письмо за поддержку воинской части, где он проходит службу в зоне специальной военной операции.