Самую безопасную для пешеходов автодорогу нашли в Ростовской области

В Ростовской области обнаружили автодорогу, на одном километре которой сделали более 20 наземных переходов и девять лежачих полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Местные жители рассказали, что в этом районе планируют строить коттеджный поселок и таким образом чиновники хотят избежать ДТП. Сейчас эти ограничения недостаточно востребованы, поскольку вдоль проезжей части нет ни одного жилого дома.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что депутат Госдумы Владимир Плякин предложил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину запретить укладывать асфальт в дождь или снег. Он заявил, что такие работы приводят к быстрому износу покрытия и, как следствие, существенным дополнительным затратам на ремонт.