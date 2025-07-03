Дорожные ограждения отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» завершили работы по восстановлению тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на региональных трассах в семи округах. Мероприятия затронули как городские магистрали, так и дороги в небольших населенных пунктах.

В числе обновленных объектов — улицы 20 Января и Коммунистическая в Можайске, Олимпийский проспект в Мытищах, проспект Ракетостроителей в Долгопрудном, Дзержинское шоссе в Котельниках и улица Лесная в Дзержинском.

Также специалисты отремонтировали ограждения на улице Ленина в поселке Большевик в Серпуховском городском округе и на подъездной дороге к селу Ильинское в Домодедове.

«Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» на постоянной основе проводят мониторинг состояния инфраструктуры, уделяя особое внимание тротуарам, остановочным павильонам, знакам и светофорам.