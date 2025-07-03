Подмосковье нарастило экспорт продукции агропрома на 18% за год

Подмосковные агропромышленные предприятия нарастили экспортный потенциал. За полгода объем поставок из региона вырос на 18% в стоимостном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, прирост зафиксировали по нескольким категориям товаров. Так, в сегменте масложировой продукции поставки увеличились в 1,2 раза.

«Например, экспорт рапсового масла в стоимостном выражении вырос в 2,8 раза, льняного масла — в два раза, подсолнечного — в 1,7 раза. Также увеличились поставки соевого масла, майонеза и других соусов, маргарина. Это говорит о высоком спросе на продукцию наших производителей за рубежом», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных.

Также за полгода на 31,2% вырос экспорт мяса, на 25,5% — молочной продукции, на 16% — зерновых и на 7,2% — товаров пищевой и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве отметили, что на такие результаты положительно повлияла развитая логистика. Так, в регионе работают три крупных центра: «Славтранс-Сервис», «Мультиколд», «Белый Раст».