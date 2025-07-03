Отель на 150 номеров могут построить в микрорайоне Подлипки в Коломне

В городском округе Коломна продолжается активное привлечение инвестиций в гостиничную сферу и туристическую индустрию. В настоящий момент муниципалитет приступил к реализации двух значимых инвестиционных проектов.

В быстроразвивающемся микрорайоне Подлипки планируется передать в аренду участок площадью восемь гектаров. Российская горнодобывающая компания намерена возвести здесь отель.

«Инвестор завершает технические расчеты и готовит документы для оформления аренды без проведения торгов. В рамках проекта предусмотрено строительство четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров», — сообщил глава округа Александр Гречищев.

Кроме того, в 2025 году благодаря региональной программе льготной аренды «Недвижимость за 1 рубль» и с целью сохранения культурного наследия начнется реставрация памятника архитектуры второй половины XVIII века. После завершения работ Центр культурно-исторического туризма «Коломенская верста» откроет в этом здании Центр коломенской керамики.

С момента запуска программы «Недвижимость за 1 рубль» в Коломенском округе уже передано в аренду восемь объектов, из которых четыре имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.

К 850-летию города, которое отметят в 2027 году, в этих зданиях планируется реализовать проекты гостиниц и бутик-отелей.