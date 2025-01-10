Москва станет местом съемок пяти международных фильмов в 2025 году

Столица России продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих центров мирового кинематографа. В 2025 году московские профессионалы планируют осуществить пять совместных проектов с иностранными коллегами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, ее слова приводит сайт «Москва.ру».
Площадками для съемок станут кинопарк «Москино» и другие места города. Среди участников — представители Бразилии, Таиланда, Египта и Камеруна. Кроме того, ведутся переговоры с компаниями из Белоруссии, Китая, Турции и Индонезии, говорится на сайте мэра Москвы.
Платформа «Москино» активно содействует международным проектам, предлагая удобные условия аренды павильонов, реквизита и техники.
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