Москва станет местом съемок пяти международных фильмов в 2025 году

Столица России продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих центров мирового кинематографа. В 2025 году московские профессионалы планируют осуществить пять совместных проектов с иностранными коллегами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, ее слова приводит сайт «Москва.ру».