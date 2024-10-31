«Культуромания»: кинокритики во всем мире положительно оценили хоррор «Еретик» с участием Хью Гранта

Вышедший на большие экраны хоррор «Еретик», в котором снялся британский актер Хью Грант, положительно встретили кинокритики во всем мире. Об этом написало издание «Культуромания» .

Артист, выступивший в образе обаятельного и пугающего мистера Рида, получил наивысшие оценки за свою роль. На данный момент рейтинг киноленты на Rotten Tomatoes составляет 85%, сообщило ИА НСН.

По сюжету две девушки обходят дома, чтобы обратить местных жителей в свою веру, однако в одном из домов все идет не по плану. В какой-то момент они оказываются втянутыми в игру на выживание.

В России премьера фильма запланирована на 14 ноября.