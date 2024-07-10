Кинокритик Шпагин заявил, что звездная фамилия поможет дочери Абдулова стать режиссером

Дочь Александра Абдулова Евгения решила пойти учиться на режиссера, она уже подала документы во ВГИК. Это решение прокомментировал для сайта «Страсти» кинокритик Александр Шпагин.

Он отметил, что спрогнозировать профессиональный успех дочери Абдулова пока нельз. Однако по мнению Шпагина, ее знаменитая фамилия несомненно окажет влияние на ее будущее в киноиндустрии.

«Можно сказать, что фамилия поможет однозначно. Знаменитые фамилии помогают всем. Это железобетонно», — отметил эксперт.

В процессе поступления Евгения полагается не только на свою фамилию, но и на собственное портфолио. Хотя она не пробовала себя в режиссуре, уже пробовалась на актерском поприще. Она снялась в комедии «Баба Мороз и тайна Нового Года», и несмотря на ее скромное мнение о своих способностях, многие уверены в том, что она унаследовала отцовский талант.