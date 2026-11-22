Режиссер оригинального фильма «Один дома» Крис Коламбус признался, что не знал о перезапуске рождественской комедии. В беседе с Variety он предрек, что возвращение франшизы на экраны без актрисы Кэтрин О’Хара окажется непростой задачей.

Коламбус дал интервью за несколько минут до того, как стало известно, что Disney разрабатывает новую часть с Маколеем Калкиным в главной роли.

«Кэтрин, как я всегда говорил, — это 50% „Один дома“. В „Один дома“ есть инь и ян: Кэтрин О’Хара и Маколей Калкин. Без этих двоих фильма не будет, потому что они создают его эмоциональный эпицентр», — пояснил режиссер.

Актриса сыграла в картине мать Кевина Маккалистера Кейт. Она умерла 30 января 2026 года в возрасте 71 года.

Ранее журнал сообщил со ссылкой на компанию Disney , что Маколей Калкин сыграет главную роль в новой части фильма «Один дома».