Легендарный особняк из фильма «Один дома» продали прямо перед Рождеством
Особняк из комедии «Один дома», в котором жила семья главного героя Кевина Маккалистера, продали за 5,25 миллиона долларов (более 53 миллиардов рублей) прямо перед Рождеством. Об этом сообщило издание Independent.
Культовый особняк общей площадью 836 квадратных метров находится в штате Иллинойс в деревне Уиннетка неподалеку от Чикаго. Его возвели в 1921 году.
В особняке имеются четыре камина, две прачечные, барная стойка, тренажерный зал, личный кинозал и крытая спортивная площадка. На продажу его выставили еще в мае 2024 года, причем покупатель нашелся уже через неделю, но сделку так и не заключили.
Актер Маколей Калкин, сыгравший главного героя, признался, что тоже задумывался о покупке дома, когда тот выставили на продажу.
«Я почти решился купить его — просто ради смеха», — сказал он.
В последний раз особняк продали в 2012 году. Тогда цена покупки составила 1,58 миллиона долларов (более 160 миллионов рублей).
Прошлым летом американский рэпер Канье Уэст продал свой разрушенный особняк в городе Малибу, который хотел перестроить в бомбоубежище, но передумал.