Зоопсихолог Капустина объяснила, почему кошки дерут диван вместо когтеточки

Кошки точат когти о мебель не из мести: им важны удобство и расположение поверхности. Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина объяснила, как подобрать замену дивану, сообщает Life.ru .

Кошка оценивает устойчивость, высоту и материал когтеточки, а не ее цену. Шаткий столбик может отпугнуть питомца, а слишком короткий не позволит полностью вытянуться. Поверхность должна давать возможность уверенно вцепиться когтями. Подойдут сизаль, джут, плотный гофрокартон или дерево, но универсального варианта нет.

Когтеточку не стоит прятать в дальний угол, коридор или на балкон. Кошки предпочитают оставлять метки рядом с местом отдыха, входом в комнату или любимым окном. Диван привлекает их расположением в центре гостиной и запахами домочадцев.

Капустина посоветовала поставить несколько моделей в привычных для питомца местах. Возле лежанки подойдет высокий столбик, рядом с диваном — плоская картонная когтеточка-лежанка. На подоконнике можно разместить настольную модель, а на участках, где кошка уже царапает мебель, — угловую или настенную.

Приучать животное лучше постепенно: провести игрушкой-удочкой вдоль столбика, чтобы кошка зацепилась за него когтями. Сразу после этого стоит дать лакомство — так новая поверхность будет ассоциироваться с приятными ощущениями.