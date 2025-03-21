Стилист Стрельцова-Модильяни рассказала о тесте на определение «своих» цветов

Стилист-имиджмейкер Лилиана Стрельцова-Модильяни рассказала «Москве 24» , как определить выигрышную цветовую палитру в одежде. Она предлагает пройти простой тест с золотистой и серебристой тканью.

По словам эксперта, начинать нужно с того, чтобы рассмотреть себя в зеркале.

«Каждого человека можно сравнить с картиной определенной цветовой интенсивности. Одни цвета яркие, как у Ван Гога, другие нежные, как у Мане. Это и надо учитывать при подборе гардероба», — отметила она.

Стрельцова-Модильяни говорит, что если внешность контрастная (темные волосы и светлая кожа), то и одежду стоит выбирать яркую и насыщенную. А если цвета неброские (русые волосы и светлые глаза), то подойдут более приглушенные оттенки.