Шеф-повар Рассел Кук посоветовал готовить подливу с использованием корня сельдерея

Шеф-повар ресторана The Bellevue Chicago Рассел Кук поделился секретным ингредиентом для получения подливы на растительной основе, которую вряд ли можно отличить от традиционной мясной. Об этом написал сайт thetakeout.com .

Для ее приготовления специалист использует корень сельдерея, который можно купить на рынке или в овощном отделе магазина.

«Начните с того, что срежьте верхнюю и нижнюю часть овоща, затем положите его на один из срезов и проведите ножом по бокам», — процитировала Мойка78 шеф-повара.

Далее следует взять очищенную головку и нарезать кубиками размером два-три сантиметра. Ее нужно запекать в духовке при температуре 190 градусов по Цельсию примерно 30-40 минут. Остывший корень следует перебить блендером до получения гладкой, кремообразной консистенции, а затем добавить его в основное блюдо, постепенно перемешивая.