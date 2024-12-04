Шеф-повар Рассел Кук посоветовал готовить подливу с использованием корня сельдерея
Шеф-повар ресторана The Bellevue Chicago Рассел Кук поделился секретным ингредиентом для получения подливы на растительной основе, которую вряд ли можно отличить от традиционной мясной. Об этом написал сайт thetakeout.com.
Для ее приготовления специалист использует корень сельдерея, который можно купить на рынке или в овощном отделе магазина.
«Начните с того, что срежьте верхнюю и нижнюю часть овоща, затем положите его на один из срезов и проведите ножом по бокам», — процитировала Мойка78 шеф-повара.
Далее следует взять очищенную головку и нарезать кубиками размером два-три сантиметра. Ее нужно запекать в духовке при температуре 190 градусов по Цельсию примерно 30-40 минут. Остывший корень следует перебить блендером до получения гладкой, кремообразной консистенции, а затем добавить его в основное блюдо, постепенно перемешивая.