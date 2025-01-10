Парфюмер Глюк рассказала, что запахи мяты и имбиря повышают настроение

Запахи мяты, имбиря, пачули и базилика способствуют сохранению высокой концентрации внимания и позитивного настроения. Парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк в беседе с «Москвой 24» рассказала, что эти запахи помогают сосредоточиться и усилить мотивацию к работе.
Запахи имбиря и пачули придают уверенности и энергии. Они укрепляют ощущение стабильности и душевного равновесия. Эти ароматы можно использовать в местах, где требуется повышенная концентрация внимания, например, на рабочем столе или в кабинете.
Ноты базилика стимулируют приток энергии и усиливают желание двигаться вперед. Этот аромат способствует вдохновленному настроению и улучшает фокусировку на деятельности.
Александра Глюк предлагает использовать ароматические смеси для создания положительного настроения и повышения производительности.
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