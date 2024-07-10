Общественная Служба Новостей: регулярная прополка защитит грядки от сорняков

Сорняки — это настоящий бич всех садоводов и огородников, и от них нужно свеовременно избавляться, чтобы не навредить остальным растениям. Об этом рассказала Общественная Служба Новостей .

Первое, что нужно сделать, это опрределить, с какими сорняками имеете дело: однолетними или многолетними. К тому же важно удалять их до начала цветения, чтобы предотвратить разнос семян.

Вырывать сорняки нужно только вместе с корнями, чтобы не оставить в земле остатков, способных к регенерации. Для защиты почвы от прорастания новых ненужных растений можно применять мульчу или специальное агроволокно, создавая слой толщиной не менее 10 см.

Кроме того, создание высоких и узких грядок поможет легче ухаживать за посадками и бороться с сорняками. После сбора урожая стоит посеять сидераты, которые помогут подавить рост сорняков и улучшат структуру почвы.