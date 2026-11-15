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    Миколог Вишневский объяснил, какие грибы можно вырастить дома

    Петербуржцы за лето сделали 412 тысяч запросов о выращивании грибов дома

    Для домашней грибной фермы лучше выбрать вешенку. Белые грибы требуют многолетней связи с лесными деревьями, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

    Миколог Михаил Вишневский посоветовал начинающим обычную, розовую или желтую вешенку. Более опытным подойдет ежовик гребенчатый, но он требовательнее к условиям. Депутат и грибник Александр Кущак объяснил: белым грибам для плодоношения нужна микориза с деревьями, поэтому вырастить их дома не получится.

    Наборы стоят от нескольких сотен рублей. Перегрев, пересыхание, избыток воды и застой воздуха могут остановить рост грибницы и способствовать развитию посторонних микроорганизмов. Блок лучше держать подальше от комнатных растений. Зеленые или черные пятна и неприятный запах — признаки возможного заражения. Определять его причину на глаз специалисты не советуют.

    Перед покупкой стоит проверить производителя, продавца, состав набора и документы о соответствии. Роспотребнадзор пояснил: домашний урожай для себя не подпадает под пищевой техрегламент, но коммерческие товары должны отвечать требованиям безопасности. По данным Россельхознадзора, мицелий относится к подкарантинной продукции высокого риска. Для его ввоза в ЕАЭС нужен фитосанитарный сертификат.

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