«Зловещая долина» в Шанхае. Гуманоидные роботы-полицейские напугали жителей
Улицы Шанхая начали патрулировать пугающие роботы-полицейские
В Шанхае появились гуманоидные роботы на тележках, управляющие дорожным движением. Об этом сообщило издание Mirror Daily News.
Внешне «робокопы» похожи на мужских и женских манекенов в форме дорожной полиции с фуражками и белыми перчатками. Они плавно скользят по пешеходным переходам и тротуарам на четырехколесных тележках с надписью «Полиция».
Электронные регулировщики могут выполнять стандартные команды и точно распознавать нарушения — езду на электровелосипеде без шлема, пересечение разделительной линии и так далее.
Многие признают, что столь похожие на человека роботы вызывают страх из-за «эффекта зловещей долины», даже если ты не нарушаешь правила.
Рассмотреть шанхайских робокопов и оценить, так ли они страшны, можно в нашем видео.