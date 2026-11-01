«Зловещая долина» в Шанхае. Гуманоидные роботы-полицейские напугали жителей

В Шанхае появились гуманоидные роботы на тележках, управляющие дорожным движением. Об этом сообщило издание Mirror Daily News .

Внешне «робокопы» похожи на мужских и женских манекенов в форме дорожной полиции с фуражками и белыми перчатками. Они плавно скользят по пешеходным переходам и тротуарам на четырехколесных тележках с надписью «Полиция».

Электронные регулировщики могут выполнять стандартные команды и точно распознавать нарушения — езду на электровелосипеде без шлема, пересечение разделительной линии и так далее.

Многие признают, что столь похожие на человека роботы вызывают страх из-за «эффекта зловещей долины», даже если ты не нарушаешь правила.

Рассмотреть шанхайских робокопов и оценить, так ли они страшны, можно в нашем видео.