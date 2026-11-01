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    «Зловещая долина» в Шанхае. Гуманоидные роботы-полицейские напугали жителей

    Улицы Шанхая начали патрулировать пугающие роботы-полицейские

    В Шанхае появились гуманоидные роботы на тележках, управляющие дорожным движением. Об этом сообщило издание Mirror Daily News.

    Внешне «робокопы» похожи на мужских и женских манекенов в форме дорожной полиции с фуражками и белыми перчатками. Они плавно скользят по пешеходным переходам и тротуарам на четырехколесных тележках с надписью «Полиция».

    Электронные регулировщики могут выполнять стандартные команды и точно распознавать нарушения — езду на электровелосипеде без шлема, пересечение разделительной линии и так далее.

    Многие признают, что столь похожие на человека роботы вызывают страх из-за «эффекта зловещей долины», даже если ты не нарушаешь правила.

    Рассмотреть шанхайских робокопов и оценить, так ли они страшны, можно в нашем видео.

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