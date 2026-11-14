Сегодня 05:30 Конец ретроградного Меркурия. Как знакам зодиака исправить то, что натворили за два месяца Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Период ретроградного Меркурия завершился 13 ноября. Время выдалось эмоциональным и чувствительным для некоторых знаков зодиака за счет соединения с петлей ретроградной Венеры. Как это повлияло на людей, на кого сильнее всего и что предпринять, чтобы окончание 2026 года было благоприятным, выяснил 360.ru.

На кого из знаков зодиака ретроградный Меркурий повлиял в этом году сильнее всего Петля ретроградного Меркурия проходила совместно с петлей ретроградной Венеры, и поэтому период с октября до середины ноября 2026 года был эмоциональным и чувствительным для Тельцов, Весов, Близнецов, Скорпионов и Дев, рассказала 360.ru астролог и астропсихолог Любовь Калиновская. Телец «Для Тельцов это был максимально неприятный период на работе, в деловых отношениях. Остро вставал вопрос в контактах с окружающими — нарушился баланс в общении, этикете с партнерами и коллегами. Тельцы не были удовлетворены финансовыми вопросами: своей зарплатой и тратами», — рассказала эксперт. Когда развернется ретроградный период Венеры, Тельцы поймут, что пора налаживать отношения с окружающими, находить общие точки соприкосновения с коллегами, быть к ним более лояльным, терпеливым, добродушным и открытым. Калиновская посоветовала в конце года чему-то обучиться, больше читать, успокаивать сознание и находить новые пути заработка. Стоит поговорить об этом со своей второй половиной и наладить контакты с близкими, родными, детьми, деловыми партнерами и коллегами.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Весы Следующий знак зодиака, который сильно пострадал от ретроградной петли Меркурия и Венеры, это Весы. «Венера ретроградила в его знаке зодиака. Она также соединялась и с Меркурием, и с Солнцем в знаке Скорпиона. Это дало длительный период неудовлетворенности собой, отношениями с окружающими, финансами, внутреннему желанию улучшить себя, переоценить связи и влияние на мир и других людей», — объяснила астролог. Начнется период стабилизации этих состояний. Весы найдут гармонию внутри себя, смогут наладить отношения с окружающими, деловыми и финансовыми партнерами. Представители знака применят свои способности и таланты, поймут, с кем они действительно хотят иметь дело, кто им приятен и симпатичен, кто друг и единомышленник, а кому с Весами не по пути. Также они перенаправят средства и инвестиции в правильное русло, поймут, куда нужно вкладывать свои силы, чтобы заработать деньги.

Фото: Медиасток.рф

Скорпион В период ретроградных Меркурия и Венеры пострадали и Скорпионы. «Меркурий ретроградил в знаке Скорпиона, а Венера ретроградила в 12-м доме, то есть в сфере отношений. Из-за этого, как и у Весов, у Скорпионов нарушился баланс во многих сферах жизни. Представители знака были сильно вовлечены в отношения либо с деловыми партнерами, либо с противоположным полом», — отметила Калиновская. В этот непростой период Скорпионы часто стояли на грани, эмоции били через край. Срывы приводили к некорректным поступкам, действиям «сгоряча» и конфликтам. Скорпионы не держали язык за зубами, что ранило окружающих. Сейчас начинается период, когда представители знака начнут взвешивать слова, держать себя в руках. Возможно, Скорпионы захотят пойти к психологу, чтобы улучшить и откорректировать свое поведение. Представители знака захотят пройти диагностику здоровья. Появится возможность улучшить взаимоотношения с деловыми партнерами и в личной жизни. «Скорпионы найдут в себе силы простить человека, понять и услышать его. Они даже станут добрее, начнут поступать логичнее, наладят отношения с окружением», — отметила Калиновская.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Близнецы и Дева Ретроградный Меркурий повлиял очень сильно на Близнецов и Дев, потому что эти знаки стали заложниками своей планеты — Меркурия. Когда она входит в ретроградную фазу, Близнецы и Девы очень остро реагируют. Например, Близнецы могли быть эффективны в бизнесе в этот период, но, скорее всего, задумались о том, что пора расширять и пересмотреть свое окружение, начать выбирать, с кем стоит общаться. Возможно, они пересмотрели свои дела в бизнесе и стратегии ведения переговоров. «Теперь Близнецы точно будут расширять и улучшать свое дело, находить новые технологии для улучшения бизнеса, внедрять новые схемы, чтобы более эффективно проводить встречи. Меркурий поможет им до конца года коммуницировать с другими людьми», — отметила Калиновская. У Дев все стояло на месте: планы, работа, бизнес. Было много путаницы, потерь документов. Из-за этого представители знака чувствовали себя бесполезными и недостаточно эффективными, ясно и логически мыслящими. «Меркурий побудил Дев анализировать прошлое, ошибки, какие действия привели к финансовому спаду. С середины ноября Девы начнут понимать, что делать для улучшения взаимодействия с коллегами, доделают то, что принесет им благополучие до конца года», — пояснила астролог.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Что ждет остальные знаки зодиака до конца 2027 года Овен Для Овнов наступает благоприятный период улучшения контактов, связей, налаживания личной жизни, максимального вовлечения в партнерство и выбора партнера, если человек был одинок. Это лучшее время, чтобы понять, куда вкладывать деньги и как заработать, расширить и улучшить бизнес-стратегии. Возможно, для этих целей понадобятся кредитные средства. Эти вложения окупятся и принесут финансовый успех в 2027 году. Рак У Раков улучшатся взаимоотношения с окружающими. Они почувствуют себя нужными или любимыми в семье. Окончание года — лучший период, чтобы инвестировать время в близких, родных и детей. «Лучше всего идти именно в то, что хочет душа и сердце Раков, что подсказывает им интуиция. Такой проект может максимально развернуться до конца 2026 года, что принесет представителям знака успех, любовь окружающих и близких и финансовое благосостояние», — отметила астролог. Лев До конца года Львы смогут проявить себя в лидерстве и силе. Будет больше физических сил и жизненной энергии для того, чтобы добиться своего. Возможно, Львам предстоят поездки, разъезды и улучшение отношений с близкими родственниками и коллегами. «Если у Львов дома ремонт, то до конца года они его доделают, может быть даже найдут средства на дизайнера интерьера. В этой сфере возможны покупки: мебель, шторы, дизайн-проект. Другие задумаются об улучшении и расширении жилья, покупки недвижимости или дома», — отметила Калиновская. Другая часть Львов направят силы на достижение бизнес-результатов и карьерных прорывов.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Стрелец До конца 2026 года Стрельцы улучшат взаимоотношения с коллегами, подругами, найдут единомышленников, создадут коллективный бизнес-проект, обратятся к партнерам, с которыми они в прошлом сотрудничали, вернутся к старым связям. «Возможно, до конца года Стрельцы поедут за рубеж: в путешествия, деловые поездки, которые можно будет совместить с отдыхом. Я рекомендую Стрельцам сделать акцент на возобновлении отношений с партнерами, друзьями, коллегами, начать с ними что-то совместное. В этом случае дела до конца года улучшатся», — отметила эксперт. Козерог Козерог улучшит репутацию и наладит дела в бизнесе. Возможны новые контакты, соглашения с контрагентами. С последними удастся договориться о будущем проекте, создать бизнес, который принесет прибыль. Козероги-руководители смогут простимулировать своих сотрудников на улучшение показателей бизнеса, создать благоприятную обстановку в коллективе. Это можно сделать лояльностью и мягкостью. Если это получится, то представителей знака ждет успех до конца года. Водолей Водолеи захотят улучшить свое положение, возможно, пойти учиться, чтобы повысить квалификацию. «Возможны путешествия и поездки, где Водолеи встретят хороших и теплых людей, которые принесут им радостные эмоции и идеи», — отметила Калиновская. Другие Водолеи найдут единомышленников или партнера для совместного обучения или поездки. Им придется вернуться туда, где они однажды что-то не доделали — это может быть возврат к старому проекту и месту жительства. Рыбы Разворот Меркурия обещает оживление в дружеских связях, коллективных делах и планах на будущее у Рыб. Они пересмотрят окружение и поймут, что действительно разделяют их интересы. Возможно, Рыб ожидает приглашение провести время в приятной компании, они станут членом какого-то общества или клуба. Поэтому астролог посоветовала внимательнее относиться к деловым контактам — это может обернуться в грандиозный проект до конца 2026 года, который принесет финансовый и репутационный бонусы.