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    Десять тысяч незнакомцев приехали на свадьбу к сироте в Китае

    Житель Китая пригласил на свадьбу всех желающих — приехали 10 тысяч человек

    Рано потерявший родителей житель Китая опубликовал в интернете приглашение на свадьбу, и к нему приехали десять тысяч незнакомцев. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

    Сюй Чэнхуна воспитала бабушка, а потом старший брат, ему рано пришлось бросить школу и пойти работать. Он познакомился в интернете с девушкой и решил жениться, но семья избранницы была против из-за бедности парня.

    За три года он накопил 160 тысяч юаней (около 1,9 миллиона рублей) и назначил день свадьбы. Опасаясь, что на празднике не будет гостей, Сюй пригласил в интернете всех желающих.

    Неожиданно много людей откликнулись, приехали на праздник и помогли его организовать. А местные власти разрешили провести торжества на площади.

    Как выглядело необычное бракосочетание — в нашем сюжете.

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