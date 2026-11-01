Десять тысяч незнакомцев приехали на свадьбу к сироте в Китае

Житель Китая пригласил на свадьбу всех желающих — приехали 10 тысяч человек

Рано потерявший родителей житель Китая опубликовал в интернете приглашение на свадьбу, и к нему приехали десять тысяч незнакомцев. Об этом сообщило агентство Синьхуа .

Сюй Чэнхуна воспитала бабушка, а потом старший брат, ему рано пришлось бросить школу и пойти работать. Он познакомился в интернете с девушкой и решил жениться, но семья избранницы была против из-за бедности парня.

За три года он накопил 160 тысяч юаней (около 1,9 миллиона рублей) и назначил день свадьбы. Опасаясь, что на празднике не будет гостей, Сюй пригласил в интернете всех желающих.

Неожиданно много людей откликнулись, приехали на праздник и помогли его организовать. А местные власти разрешили провести торжества на площади.

Как выглядело необычное бракосочетание — в нашем сюжете.