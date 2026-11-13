Эквадорский мальчик показал, как добирается в школу на ламе

Восьмилетний мальчик из Эквадора каждый ездит в школу на ламе по кличке Бенджамин вместе с верным псом. Об этом сообщил телеканал Gamavision Ecuador в Facebook*.

Он разместил видео со школьником. На кадрах видно, как ребенок скачет на ламе по горным дорогам.

«Сцена, запечатленная проезжающими мимо автомобилистами, которые тепло приветствовали маленького мальчика, отражает уникальную повседневную жизнь высокогорных андских дорог и глубокую связь детства с окружающей природой, становясь символом простоты и нежности», — отметил канал.

Ранее в соцсетях стал популярным конь ахалтекинской породы Акжаном в Казахстане. Трэвел-блогер Дастан Мухамедрахимов показал снятое с БПЛА видео с жеребцом.

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