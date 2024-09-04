Life: некоторое жидкое мыло содержит вещества, способные нанести вред здоровью

Издание Life назвало несколько предметов, которые мы используем каждый день в быту и даже не подозреваем, что они способны нанести вред нашему здоровью.

К такому эксперты отнесли жидкое мыло. Дело в том, что некоторые производители товара добавляют в него фталаты — химические вещества, способные нанести вред здоровью. Добавка усиливает запах мыла, однако человеку за это приходится расплачиваться проблемами с дыханием и гормональной системой.

Химические вещества в составе освежителя воздуха также могут нанести вред здоровью. Эксперты советуют использовать эфирные масла. Для устранения неприятного запаха необходимо пропитанные ватные диски разложить по всему дому.

Не менее опасными считаются хлорсодержащие средства. На самом деле они не только не избавляют от проблемы, но и могут ухудшить ситуацию. Например, плесень, против которой применяют хлорку, никуда не уходит, а лишь теряет свой цвет.