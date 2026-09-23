Карьерный консультант Семенова заметила, что записи от руки помогают запоминать главное

Бумажный блокнот помогает руководителям сосредоточиться, запомнить важное и упорядочить мысли. Об этом рассказала карьерный консультант, директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone Оксана Семенова, сообщает Sputnik .

Семенова заметила: чем выше должность человека, тем чаще он записывает что-то от руки. По ее словам, руководители берут блокнот на встречи, хотя постоянно работают с цифровыми устройствами.

Семенова сослалась на исследование в журнале Frontiers in Psychology. Его авторы обнаружили, что при письме от руки усиливается связь между центральной частью мозга и теменной долей. Эксперт объяснила: писать так же быстро, как говорит собеседник, невозможно, поэтому приходится выделять главное и структурировать информацию.

Блокнот также помогает не отвлекаться на почту и уведомления. По словам Семеновой, на бумаге проще упорядочить задачи, сомнения, цели и риски. Перед важным карьерным решением она советует записать свои достижения, сильные стороны, опасения и цели на 3, 6 и 12 месяцев.