Учительница и журналистка из Доминиканы стала самой красивой девушкой мира
VnExpress: «Мисс мира» стала 24-летняя учительница Домингес из Доминиканы
Педагог и тележурналистка Джохерри Мола Домингес из Доминиканской Республики победила в конкурсе «Мисс мира — 2026». Об этом сообщил вьетнамский сайт VnExpress.
Финал прошел в Нячанге. Домингес опередила представительниц Испании и Малайзии. На родине она преподавала английский язык детям из малообеспеченных семей, а также работала корреспондентом американского телеканала Univision.
До начала финала 24-летняя девушка не считалась фавориткой. Путевку в число 40 лучших участниц она получила после победы в региональном отборе Top Model среди представительниц Америки и стран Карибского бассейна.
Член жюри Ха Кьеу Ань объяснила успех конкурсантки сочетанием ее внешних данных, интеллекта и искренней увлеченности образованием.
«Она не говорила о каких-то нелепых идеях, а опиралась на свой опыт работы в сфере образования. Мне показалось, что это было нечто большее, чем просто проект для конкурса. Это было то, во что она искренне верит и чему отдается всей душой», — сказала Кьеу Ань.
Драгоценную корону новой «Мисс мира» передала победительница прошлогоднего конкурса, представитель Таиланда Сучата Чуангсри.
Победа Домингес стала поводом для торжества в Доминиканской Республике. Президент страны Луис Абинадер лично поздравил девушку. Он отметил, что она принесла стране победу спустя 44 года. В 1982 году «Мисс мира» стала Мариасела Альварес.