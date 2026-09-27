Ювелир Никитина объяснила, почему темнеют серебряные украшения

Серебро темнеет при контакте с окружающей средой, а не из-за низкого качества. Об этом рассказала технолог SUNLIGHT Мария Никитина, сообщает газета «Известия» .

Никитина разъяснила, что темный налет появляется из-за реакции серебра с соединениями серы. Они содержатся в воздухе, косметике, парфюмерии, бытовой химии и поте. На скорость потемнения также влияют влажность, соли и интенсивность потоотделения.

В теплых и влажных регионах, особенно у моря, украшения могут менять цвет быстрее. Серебро 925-й пробы содержит 92,5% чистого металла; остальную часть составляют добавки для прочности. Они не говорят о низком качестве изделия. Родирование помогает дольше сохранять его блеск.

Никитина посоветовала снимать украшения перед купанием, спортом и уборкой, после носки протирать мягкой тканью и хранить по отдельности в сухом месте. Простые изделия без чувствительных вставок можно промывать теплой водой с мягким моющим средством, а затем тщательно высушивать.

Соду, зубной порошок и жесткие щетки для чистки использовать не стоит: они могут оставить царапины. Украшения с жемчугом, бирюзой, чернением или покрытием требуют особого ухода. При сильном потемнении или сложном дизайне изделия Никитина рекомендовала обратиться к ювелиру.