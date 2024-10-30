Ясновидящая Кажетта пообещала Близнецам, Львам и Рыбам богатство в ноябре

Ноябрь станет для некоторых знаком зодиака очень денежным месяцем. Трех из них в последний осенний месяц ждет значительное увеличение финансов. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта, передала «Вечерняя Москва».
По ее словам, успех ждет в ноябре Близнецов. Благодаря их гибкости и умению находить выходы из сложных ситуаций, они смогут заключить выгодные контракты и завести полезные знакомства, которые приведут к улучшению финансового положения.
Также удача будет благоволить Львам. Им не стоит бояться инвестировать, все вложения принесут весомые плоды.
Наконец, приятные финансовые сюрпризы ждут Рыб. В ноябре им стоит задуматься о крупных покупаках или сделках с недвижимостью.
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