Историк Фоменко: фотограф Косарев не знал, что едет в Крым для снимка Сталина

Ялтинская конференция, посвященная скорейшему прекращению войны и установлению послевоенного мирового порядка, началась 4 февраля 1945 года. Событие было зафиксировано в объективе фотографа Бориса Косарева, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

На черно-белом кадре можно увидеть Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Фото стало визитной карточкой конференции, однако сам Косарев изначально не догадывался о целях поездки в Крым.

«Он получил телеграмму, что он должен направиться в Крым, а по какому поводу, что — это все для него потом уже открылось. Было секретно, и он в семье не мог ничего сказать», — рассказала главный хранитель фондов Ливадийского дворца-музея Ирина Фоменко.

Завесой тайны до сих пор покрыты многие материалы Ялтинской конференции. Вот уже 80 лет мероприятие сопровождает фраза «Совершенно секретно».