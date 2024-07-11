Фанаты Pokemon расшифровали название игры лишь спустя 28 лет

Британский таблоид Mirror сообщил, что некоторым фанатам Pokemon удалось расшифровать название их любимой игры лишь спустя 28 лет.

Один из фанатов франшизы поделился мыслями на своей странице в соцсетях.

«Я никогда не осознавал, что покемоны — это карманные монстры», — написал он.

Другой поклонник покемонов отметил, что этот термин представляет собой смесь двух слов: «карманный» и «монстры», написал сайт kp.ru.

Напомним, карточная игра Pokemon впервые появилась в 1996 году и стала настолько популярна, что к ее франшизе добавились видеоигры, мультсериалы и другие медиа.