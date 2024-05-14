Дрессировщик акул Панчук рассказал, что морские животные могут испытывать ревность | 360°

Интересное 14 мая 2024, 14:42 Дрессировщик акул Панчук рассказал, что морские животные могут испытывать ревность

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Старшина водолазной станции в Петербурге, дрессировщик акул Сергей Панчук в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, как научился понимать морских животных и наблюдать и у них чувство ревности.

По словам специалиста, первое время он заходил в воду буквально на 10 минут, чтобы акулы поняли, что человек для них не опасен. Позже они допустили Панчука к себе, начав общаться с ним плавниками, пастью и хвостом.

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«Меня поразил случай, когда акула заревновала. Увидела, что я кормлю мурену, она на нее набросилась и просто разорвала, съела. Потом ко мне подходила, я уже с ней не общался. Я думаю, что она поняла, что нельзя было этого делать», — процитировал «Петербургский дневник» дрессировщика.

В беседе с журналистами Панчук добавил, что в любой ситуации стоит оставаться человеком, будь то перед тобой акула, тюлень или волк.