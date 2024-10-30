Доброволец «СпасРезерва» Баталина рассказала, что спасенный котенок Фунт помог ей найти семейный клад

Волонтер рассказала, что в сентябре члены отряда спасли двух котят на Рублевском шоссе. Тощих и голодных питомцев Елена забрала к себе домой. Животных назвали Фунт и Йена.

«И вот недавно слышу дома истошный писк. <…> Фунтик опять себе приключения нашел. Залез в какую-то щель под ванной и застрял. Пришлось разбирать короб, чтобы его оттуда достать», — сообщила спасатель.

По ее словам, при демонтаже конструкции был обнаружен сверток с маленьким новогодним сапожком. Именно там примерно 20 лет назад бабушка героини спрятала все золото и драгоценности. До того дня о кладе в семье ходили лишь легенды.