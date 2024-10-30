Доброволец «СпасРезерва» Баталина рассказала, что спасенный котенок Фунт помог ей найти семейный клад

Доброволец московского отряда «СпасРезерв» Елена Баталина поделилась с сайтом KP.RU необычной историей. Добрый поступок женщины помог ей найти семейные драгоценности.
Волонтер рассказала, что в сентябре члены отряда спасли двух котят на Рублевском шоссе. Тощих и голодных питомцев Елена забрала к себе домой. Животных назвали Фунт и Йена.
«И вот недавно слышу дома истошный писк. <…> Фунтик опять себе приключения нашел. Залез в какую-то щель под ванной и застрял. Пришлось разбирать короб, чтобы его оттуда достать», — сообщила спасатель.
По ее словам, при демонтаже конструкции был обнаружен сверток с маленьким новогодним сапожком. Именно там примерно 20 лет назад бабушка героини спрятала все золото и драгоценности. До того дня о кладе в семье ходили лишь легенды.
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