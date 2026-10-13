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    Биохимик Бойко назвал источники запаха в доме, которые не замечают хозяева

    Биохимик Бойко: нервная система привыкает к постоянному запаховому фону

    Даже в чистой квартире гости могут чувствовать неприятные запахи, незаметные для жильцов. Причину объяснил доктор высшей фундаментальной медицины, биохимик и клиницист Муслим Бойко, сообщает Life.ru.

    Бойко пояснил, что обонятельная адаптация снижает чувствительность к привычным ароматам. Он рекомендовал искать и устранять источник запаха, а не маскировать его ароматизаторами.

    Во влажных местах микроорганизмы образуют пахучие метаболиты, а разложение мочевины сопровождается выделением аммиака. Источниками запаха могут стать слив стиральной машины, резиновые уплотнители, лоток питомца и застоявшаяся вода.

    На кухне стоит проверить вытяжку с накопившимся жиром, слив раковины и сифон, губки, полотенца, мусорное ведро и пространство под ним. В холодильнике внимания требуют уплотнители, дренажное отверстие и поддон для конденсата.

    В список также вошли пыль на радиаторах, влажные полотенца и коврики в ванной, обувной шкаф и закрытая обувь. Шторы, мягкая мебель и ковры впитывают запахи пищи и животных. Бойко также посоветовал проверить влажные участки под раковиной и за мебелью, фильтры кондиционера и загрязнения в его дренажной системе.

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