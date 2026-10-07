Сегодня 07:00 Народная психотерапия. Почему в соцсетях завирусился тренд «Пробы на роль» Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В соцсетях набирает обороты новый тренд — «Пробы на роль». Пользователи записывают видео в формате актерского кастинга: встают перед камерой, называют себя и объявляют, какого персонажа будут играть. Только попасть в кино они на самом деле не стремятся — играют прохожего, который заблудился, пассажира в метро или даже обычную розетку. Почему этот формат так быстро завирусился и что он говорит о нас самих, разбирался 360.ru.

Откуда взялся тренд «Пробы на роль» Механика тренда проста: герой представляется, озвучивает роль и погружается в нее с полной серьезностью. Никаких кривляний. Чем зауряднее или несуразнее достался персонаж, тем смешнее результат. Запустила волну, судя по всему, актриса Ирина Шумерина: именно ее видео многие считают отправной точкой. Юмор держится на несостыковке: Шумерина всем видом дает понять, будто ей доверили сложную драматическую партию, тогда как по факту нужно всего-то прокатиться на велосипеде или сделать растерянный вид. Ролик актрисы, где она изображает потерявшегося человека, к концу сентября 2026 года набрал 2,9 миллиона просмотров. Проба на роль велосипедистки — 2,3 миллиона. Дальше формат вырвался за пределы актерской среды. К нему подключились блогеры и обычные пользователи соцсетей. В рилсах стали обыгрывать профессии, типажи, знаменитостей и особенности использования привычных предметов.

Фото: РИА «Новости»

Популярный стример Кореш «попробовался» на роль «четенького пацана». Также восторги у интернет-аудитории вызвали ролики, в которых изображались киноперсонажи вроде Эдварда Каллена из «Сумерек» или вовсе розетка и утюг. Бренды тоже подхватили тренд. Например, одна из онлайн-школ выпустила пробы на роль ученика, «(не)готовящегося к ОГЭ».

Почему тренд завирусился: взгляд психолога

По словам психолога Инны Паустовской, успех формата объясняется сразу несколькими причинами. Первая из них — простота реализации. Чтобы поучаствовать, не требуются особые навыки или дорогой реквизит: нужен только телефон, узнаваемая ситуация и чуть-чуть самоиронии. «Во-вторых, он точно бьет в цель: это наши ежедневные роли, такие как уставшая мама, обиженный клиент, начальник на совещании, сосед с перфоратором. Это дает мгновенную узнаваемость и вызывает эмоциональный отклик, желание поделиться роликом», — пояснила собеседница 360.ru. Но главное — это игра, а игра, по словам психолога, — древнейший способ снять напряжение.

Когда мы нарочито серьезно изображаем какой-то бытовой конфликт, то получаем дистанцию от него, возможность посмотреть со стороны. Это снижает тревогу, дает чувство контроля над ситуацией, которая в реальности может быть достаточно неприятной. Инна Паустовская

Почему россияне захотели стать актерами И в целом возможность прикоснуться к актерскому искусству, пусть даже в шутку, может быть заманчивой для многих людей. С точки зрения психологии актерская игра — это не просто забава. Это эксперимент, который позволяет примерить чужую роль, ничем не рискуя.

Фото: РИА «Новости»

«Это возможность побыть кем-то другим, при этом без каких-то последствий. Это смех над собой, смех над окружающими — мощная психологическая защита. Юмор позволяет переработать сложные чувства: раздражение, обиду, усталость», — отметила собеседница 360.ru. Специалист подчеркнула, что актерство — это тренировка эмоциональной гибкости и возможности переключения. В обычной жизни мы часто подавляем эмоции: нельзя злиться на ребенка, нельзя плакать при коллегах, нельзя громко выражать чувства в общественном месте. А игра легализует эти эмоции.

Так мы можем через другую роль прожить то, что сдерживаем: гнев, печаль, восторг, отчаяние. Кроме того, чтобы сыграть типаж, его нужно заметить, проанализировать, выделить отличительные черты. Это рефлексия, которая помогает лучше понять и себя, и других.

Психолог добавила, что тренд не имеет ничего общего со склонностью драматизировать собственную жизнь. Напротив, он все переводит в игровую форму. «Это не жалоба на жизнь, а ее творческая переработка. Мы как бы говорим: смотрите, как это абсурдно. И можем над этим посмеяться. Получается некая народная психотерапия, доступный способ справиться с реальностью и снизить остроту переживания», — заключила Паустовская. Преимущества формата По словам эксперта по коммуникациям, репутации и системному пиару, основателя агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадовой, тренд сработал так хорошо, потому что в нем соединены узнаваемость и абсурд.

Фото: РИА «Новости»

Зритель сразу понимает форму — перед ним актерская проба. Но вместо сложной роли человек претендует на ту, что в обычной жизни вообще не требует игры. «Уже само это несоответствие вызывает улыбку», — указала собеседница 360.ru. Еще одно важное преимущество формата — он легко повторяется, и зрителю не нужно долго объяснять правила.

«Пробы на роль» работают как коллективная игра в наблюдательность. Пользователи берут то, что видят каждый день, но обычно не считают достойным отдельного сюжета: человека, который стоит в дверях метро, продавца, случайного прохожего, соседа или того, кто слишком долго выбирает товар. Привычная сцена превращается в маленькое представление. Зритель узнает в ней себя или знакомых, а поэтому охотнее пересылает ролик. Гаянэ Асадова

Рецепт вирусного ролика Эксперт выделила несколько элементов, которые могут сделать ролик вирусным: понятная форма, неожиданный объект, точная бытовая деталь, короткое развитие, возможность продолжения и самостоятельная ценность.

Фото: РИА «Новости»

«Человек должен посмеяться даже в том случае, если он не видел исходное видео. Именно этот пункт особенно важен. Многие популярные форматы держатся только на повторении одного жеста или фразы. Здесь же каждый автор может предложить собственное наблюдение», — подчеркнула Асадова. По словам собеседницы 360.ru, тренд «Пробы на роль» хорошо продемонстрировал, что вирусность часто рождается не из сложной идеи, а из точного наблюдения за обычной жизнью. «Людям интересно увидеть привычную ситуацию в неожиданной рамке: не как случайность или бытовую мелочь, а как ответственную роль, к которой нужно готовиться. Именно этот контраст и делает ролики смешными, понятными и легко повторяемыми», — резюмировала Гаянэ.