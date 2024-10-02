Астролог Стрельцова посоветовала в день солнечного затмения отказаться от новых начинаний

Энергия солнечного затмения, ожидаемого 2 октября, может стать толчком для поиска нового направления и истинного пути. Об этом сообщила астролог Татьяна Стрельцова «Москве 24» .

В целом, день рекомендуется провести в спокойной атмосфере — прогуляться на свежем воздухе или побыть наедине с собой.

Если же в душе накапливается много агрессии и стресса, стоит освободить эти эмоции через занятия спортом, посетить массаж или поработать с психологом, подчеркнула эксперт.

Начинать новые проекты в этот день нежелательно. Однако составление списка своих желаний и целей на ближайший месяц или полгода будет весьма полезным. Важно также разработать четкий план действий для достижения этих целей — это поможет с большей вероятностью их реализовать.

Кроме того, в солнечное затмение стоит избегать принятия серьезных решений. Если возникнут проблемы, исправить их будет довольно трудно. Поэтому лучше всего провести день в роли наблюдателя и отложить важные шаги на более позднее время, заключила астролог.