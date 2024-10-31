Законопроект РЭО о моратории для мусоровозов поддержали в Госдуме

Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы поддержал законопроект о введении моратория на штрафы для региональных операторов за превышение нагрузки на ось для мусоровозов. В подготовке законопроекта принимали участие специалисты Российского экологического оператора. Заседание состоялось 30 октября.

Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы поддержал законопроект о введении моратория на штрафы для региональных операторов за превышение нагрузки на ось для мусоровозов. В подготовке законопроекта принимали участие специалисты Российского экологического оператора. Заседание состоялось 30 октября.

«Проблема превышения нагрузки на ось мусоровоза заключается в том, что бункер для приема отходов очень тяжелый, и его вес приходится на заднюю ось. Из-за этой особенности устройства мусоровозов при загрузке отходов нагрузка на заднюю ось превышает необходимые значения, и региональные операторы получают штрафы в 100−400 тысяч рублей. РЭО принимал участие в подготовке законопроекта, вводящего мораторий на штрафы для мусоровозов. При этом документ предполагает переходный этап для разработки технически безопасных для дорог транспортных средств для вывоза отходов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Согласно закону № 257-ФЗ, перевозить делимые грузы запрещено, если допустимые масса и нагрузка на ось превышены более чем на 10%.

Анализ, проведенный РЭО, показал, что для избежания нарушений, необходимо снижать загрузку мусоровоза, как минимум, на четверть.

«Чтобы заменить весь парк мусоровозов или снизить загрузку мусоровозов, региональные операторы вынуждены будут нести дополнительные многомиллиардные расходы. Это неизбежно приведет к росту тарифа для населения более чем на 30% в год, что недопустимо. На территории России в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) задействовано около 23,6 тысячи единиц спецтехники. Данные о них загружены в федеральную государственную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО)», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Мораторий вводится для проведения Минпромторгом России исследовательской работы по определению оптимальных моделей мусоровозов, которые будут экономически эффективны для вывоза ТКО и при этом не наносить ущерб дорогам.

После проведения такой работы будет запущена программа по замене мусоровозов.

Региональные операторы уже могут приступать к анализу своего автопарка, устанавливать осевые датчики контроля или организовывать перегрузочные станции для снижения нагрузки на дорожное полотно.