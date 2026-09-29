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    Режим повышенной готовности ввели под Красноярском из-за медведей

    Serguei Fomine/Global Look Press
    Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Власти Минусинского округа в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к населенным пунктам. Об этом сообщила администрация округа.

    «Это не повод для паники, но усилить бдительность и осторожность стоит», — заявили власти.

    В окрестных лесах и вблизи населенных пунктов ликвидировали уже 24 хищника в рамках регулирования популяции диких животных. В округе сформировали специальные группы, куда вошли охотоведы и полицейские.

    Местных жителей призвали не отпускать детей гулять одних, особенно возле пустырей и лесов. Также следует воздержаться от прогулок в лесу и на прилегающих территориях ночью, не оставлять остатки пиши и мусор в контейнерах.

    На Кунашире в 2026 году зафиксировали скрещивание белых и бурых медведей. Это породило более опасных для человека хищников, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.