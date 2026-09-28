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    В Москве простились с хоккейным тренером Кузьменко, которого убил медведь

    Фото: РИА «Новости»

    В московской Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с хоккейным тренером Александром. Об этом сообщил ТАСС.

    Мужчине было 62 года. Он отправился с группой туристов на рыбалку в Туву.

    Днем 24 сентября в районе реки Большой Енисей на тренера напал медведь и сильно разодрал ему лицо. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных травм мужчина скончался. Следственный комитет по Туве возбудил уголовное дело в связи со смертью туриста.

    Правоохранители рекомендовали жителям и гостям региона по возможности отказаться от походов в лес и сохранять осторожность на природе из-за высокой активности медведей.

    Сын Кузьменко Андрей играет за команду «Питтсбург Пингвинз» в Национальной хоккейной лиге США.

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