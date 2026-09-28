Биолог Сафонов объяснил опасность обнаруженных на Кунашире медведей-гибридов

Скрещивание белых и бурых медведей, зафиксированное на Кунашире в 2026 году, породило более опасных для человека хищников. Об этом aif.ru сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

По словам эксперта, гибриды сочетают агрессивность и высокую адаптивность бурого сородича с выраженной плотоядностью полярного предка. Если обычный бурый медведь атакует людей в основном для самообороны, то межвидовой хищник способен рассматривать человека как пищу и добычу, становясь гораздо менее предсказуемым, отметил URA.RU.

Зверей с промежуточными признаками (например, серебристым мехом) выявили на территории заказника «Курильский». Вероятной причиной их появления называют климатические сдвиги: таяние ледяного покрова вынуждает северных медведей двигаться на юг, а бурые популяции продвигаются в северном направлении.