Биолог Карпачевский допустил, что голодные медведи могут не впасть в спячку зимой

Кандидат биологических наук Михаил Карпачевский рассказал, что медведи могут не впасть в спячку из-за нехватки еды. Об этом он сообщил «ФедералПресс» .

Эксперт пояснил, что сроки ухода медведей в спячку зависят от наличия корма и погоды. Из-за неурожая в этом году многие хищники не смогли накопить достаточно жира, поэтому они вынуждены искать пропитание на свалках и вблизи жилья людей. Те, кто не набрал нужную массу, могут вообще не впасть в спячку.

Риски увеличиваются, если зима окажется аномально теплой или затяжной, так как медведи засыпают только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове.

Накануне в селе Марково на Чукотке бурый медведь отобрал улов у рыбака.